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Emekliye ek ödeme için yeni kanun teklifi TBMM’de: Bandrol gelirleri masada

Elektronik cihazlardan alınan bandrol bedelinin demekleri ek ödeme olarak verilmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yasa teklifi sevk edildi. Fakat teklif henüz kesinleşmezken, ödeme tutarı ve kapsamı ise belli olmadı.

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Eklenme 18.10.2026 - 22:00
Güncellenme 19.10.2026 - 00:16

Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ederken, emeklilere ek gelir sağlamaya yönelik yeni bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NA İLETİLDİ

Milletvekili Servet Mullaoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunulan teklif, 16 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

TEKLİFİN DETAYLARI

Teklifle birlikte elektronik cihazlardan alınan bandrol gelirlerinin emeklileri destekleyecek şekilde değerlendirilmesi öngörülüyor.

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TEKLİFİN GEREKÇESİ

Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlardan alınan bandrol gelirlerinin kamu kaynaklarının kullanımı bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği, teklifin gerekçesinde yer aldı.

EMEKLİNİN GELİR KAYBININ TELAFİ EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gerekçede bandrol bedellerinin yıllar içinde arttığı vurgulanırken, bu kaynakların emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve yaşadıkları gelir kaybını telafi etmeye katkı sağlamak amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda teklifte, emeklilerin çalışma hayatları boyunca sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunduğu da vurgulandı.

Ancak düzenleme henüz yasalaşmazken, emeklilere ödeme yapılacağına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Bu nedenle, belirlenmiş bir ödeme tutarı veya takvim de henüz yer almıyor.

EMEKLİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Bandrol gelirlerinin emeklilere hangi yöntemle ödeneceği, desteğin hangi emekli gruplarını kapsayacağı ve emekliye yapılacak kişi başı ödemenin ne kadar olacağı konusunda netleşmiş bir uygulama bulunmuyor.

TEKLİF YASALAŞACAK MI?

Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı, komisyondaki değerlendirmelerin ardından netleşecek. Şu an için söz konusu düzenlemenin emeklilere doğrudan ödeme imkânı sağlayan yürürlükte bir karar olmadığı, sadece kanun teklifi niteliği taşıdığı belirtiliyor.

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