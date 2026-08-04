iPhone 18 Pro Max Apple tarihinin en pahalı iPhone’u olabilir

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Apple , bu yıl tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro serisi için fiyat artışları bekliyor; özellikle iPhone 18 Pro Max modelinin en yüksek başlangıç fiyatına sahip olabileceği ifade ediliyor.

, bu yıl tanıtmayı planladığı serisi için fiyat artışları bekliyor; özellikle modelinin en yüksek başlangıç fiyatına sahip olabileceği ifade ediliyor. Analizlere göre, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları mevcut seriye göre 100 ila 300 dolar artabilir; bu durum, Apple 'ın en pahalı standart iPhone modellerinin piyasaya sürülmesine yol açabilir.

ve modellerinin fiyatları mevcut seriye göre 100 ila 300 dolar artabilir; bu durum, 'ın en pahalı standart iPhone modellerinin piyasaya sürülmesine yol açabilir. İlk katlanabilir telefon olan iPhone Ultra'nın fiyatının 2.000 doların üzerine çıkabileceği ve yeni modellerin Eylül 2026'da tanıtılmasının beklendiği belirtiliyor.

Apple’ın bu yıl tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro serisiyle ilgili yeni fiyat beklentileri teknoloji dünyasında dikkat çekti. Tedarik zincirine dayandırılan analizlerde, özellikle iPhone 18 Pro Max’in şirket tarihindeki en yüksek başlangıç fiyatına sahip ana akım iPhone modeli olabileceği ifade ediliyor. Aynı değerlendirmelerde Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun ise daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkabileceği belirtiliyor.

Yeni tahminlerde, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin mevcut seriye göre 100 ila 300 dolar arasında fiyat artışı yaşayabileceği öngörülüyor. Böyle bir artışın gerçekleşmesi halinde Apple’ın şimdiye kadarki en pahalı standart iPhone modelleri piyasaya sürülmüş olacak.

iPhone 18 Pro fiyatı neden yükselebilir?

Sektör raporlarında fiyat artışı beklentisinin arkasında iki temel unsur gösteriliyor. Bunlardan ilki, Apple’ın A20 Pro işlemcisinde kullanılması beklenen 2 nanometre üretim teknolojisi. Yeni üretim sürecinin daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunması beklenirken, çip üretim maliyetlerinin önceki nesle göre önemli ölçüde artabileceği değerlendiriliyor.

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Bir diğer neden ise küresel bellek maliyetlerindeki yükseliş. Yapay zekâ sistemleri, veri merkezleri ve üst segment elektronik ürünlere yönelik artan talebin DRAM ve NAND fiyatlarını yukarı taşıdığı, bunun da akıllı telefon üretim maliyetlerini etkilediği ifade ediliyor.

Katlanabilir iPhone fiyatı 2.000 doların üzerine çıkabilir

Paylaşılan beklentilere göre Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak anılan iPhone Ultra’nın başlangıç fiyatı 2.000 dolar seviyesini aşabilir. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde söz konusu model, Apple’ın bugüne kadar satışa sunduğu en yüksek fiyatlı iPhone unvanını alacak.

iPhone 18 Pro Max ne zaman tanıtılacak?

Mevcut iddialar, Apple’ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra modellerini Eylül 2026’da düzenlemesi beklenen tanıtım etkinliğinde duyuracağını gösteriyor. Daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve yeni nesil iPhone Air modellerinin ise 2027 yılının ilk aylarına ertelenebileceği öne sürülüyor.