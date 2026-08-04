Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu: 94 isim terfi etti

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

başkanlığında düzenlenen (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. YAŞ kararı doğrultusunda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısından sonra alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Bugün saat 12.15’te başlayan ve 2 saat 20 dakika süren YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları görüşüldü.

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TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

Toplantıda aynı zamanda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ziya Cemal Kadoğlu da yer aldı.

30 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN TERFİ ALAN İSİMLER KİM?

Bu kapsamda 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekli edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Ayrıca, 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev sürelerinin ise iki yıl uzatıldığı öğrenildi.

25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

61 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 itibarıyla, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

Halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2026’dan itibaren 334’e yükseleceği ifade edildi.

Buna göre 30 Ağustos itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Erdoğan Gür Oramiralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılıç Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kağan Türkan Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise Tümgeneralliğe yükseltildi.