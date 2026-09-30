Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş duyurdu!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere doğum yardımı ödemeleri yapmaya devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

TOPLAM 27,6 MİLYAR TL ÖDENDİ

Şu ana kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Göktaş, doğum yardımlarından şu ana kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun yararlandığını; 2,3 ve üzeri 788 bin 577 çocuk için her ay düzenli olarak para yardımının hesaplara aktarıldığını kaydetti.

566 BİNDEN FAZLA ÇOCUK DOĞUM YARDIMI ALIYOR

Doğum yardımı alan çocuklardan 566 bin 537’sinin birinci çocuk olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, 413 bin 806’sının 2’inci ve 374 bin 767’sinin 3’üncü ve üzeri çocuklar olduğunu vurguladı.

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AYLIK 5 BİN TL YARDIM

Göktaş, hak sahiplerinden 31 bin 493 kişinin ikiz ve üzeri çocuk sahibi olduğunu belirtirken, 2025 Aile Yılı doğrultusunda doğum yardımı tutarının zamlandığını, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, 3 ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira para yardımı verildiğini hatırlattı.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılında vatandaşlara ödenen önemli sosyal yardımlardan birinin doğum yardımı olduğunu altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda, eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla hak sahibi annelerin banka hesaplarına aktarmaya başladık. Bu sayede şu ana kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin banka hesabına 27,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

Bakanlık olarak aile olmayı destekleyen sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ile ‘İlk Öğrenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden yapıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan hak sahiplerinin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine de İlk Öğrenim Ailem mobil uygulaması vasıtasıyla ulaşılabileceğini açıkladı.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Bakan Göktaş, söz konusu yardımların hak sahipliği vasıtasıyla hesaplara aktarıldığının ve ödemelerin çocukların 5 yaşına gelene kadar kesintisiz bir şekilde süreceğini vurguladı.