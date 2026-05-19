Gülistan Doku Dosyasında Flaş Gelişme: Makam Araçlarında DNA İncelemesi Yapılacak!

Gülistan Doku Dosyasında Flaş Gelişme: Makam Araçlarında DNA İncelemesi Yapılacak!

2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kullandığı üç makam aracı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait iki araçta DNA incelemesi yapılacak.

Eklenme 19.05.2026 - 15:31
Güncellenme 19.05.2026 - 15:32
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuş, ardından olayla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Son dönemde dosya yeniden gündeme gelirken, Gülistan Doku’nun cinayete kurban gittiği iddiaları da öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kullandığı makam araçlarının yanı sıra Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait bazı otomobillerde DNA incelemesi yapılmasına karar verildi. Toplam 5 aracın, inceleme yapılmak üzere Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi.

İKİ ARAÇTA KRİMİNAL İNCELEME

Araçlarda yapılacak incelemede, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre, Doku’nun kaybolduğu dönemde kullanılan bazı araçlar da incelemeye alındı.

Ortaya atılan iddialara göre, Doku’nun cansız bedeninin bu araçlardan biriyle taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu doğrultuda, dönemin valisi Sonel’in kullandığı üç makam aracının yanı sıra Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait iki araç için kriminal inceleme yapılacağı ifade edildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından açılan soruşturma, 6 yıl sonra yeniden gündeme gelirken, dosyanın “kayıp” vakasından “cinayet” soruşturmasına dönüşmesiyle birlikte farklı başlıklar açıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, dönemin valisi Tuncay Sonel’e ilişkin kısmının Erzurum’da devam ettiği öğrenildi. Dosyada, makam araçlarından elde edilecek olası DNA bulgularının soruşturmanın seyri açısından kritik önem taşıyabileceği ifade edildi.

