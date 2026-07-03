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Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadroları için gerçekleştirilecek.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:50
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımına ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alınacak.

Alım kapsamında 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ve 300 sözleşmeli gençlik çalışanı kadrosu için başvuru süreci başlayacak.

Personel alımı Resmi Gazete’de yayımlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuruları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre alımlar, Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan gençlik ve spor il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere yapılacak.

KPSS puanı esas alınacak

Başvurularda 2024 KPSS B Grubu P3 puanı dikkate alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre tamamlanacak.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını “Kariyer Kapısı” üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru süreci, şartlar ve sözlü sınava ilişkin ayrıntılar Bakanlığın yayımladığı duyuruda yer alacak.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Bakanlık tarafından yapılacak alımda kadro dağılımı şöyle olacak:

300 sözleşmeli yurt yönetim personeli
300 sözleşmeli gençlik çalışanı

Toplamda 600 personel, gençlik ve spor il müdürlüklerinde görev yapmak üzere istihdam edilecek.

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