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DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı başvurularının hangi tarihte yapılacağı DGS’nin ne zaman gerçekleşeceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?

2025 yılında Dikey Geçiş Sınavı’na giriş yapmayı düşünen öğrenciler başvuru ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalar gerçekleştirirken, ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte DGS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu. 

DGS Başvuru Tarihi

DGS zaman yapılacak, DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak gibi araştırmalar mart ayının son günlerinde de hız kesmeden devam ediyor. 

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre DGS başvuruları 21 Mayıs’ta başlayacak ve 2 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri de 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları da 11 Eylül tarihinde ilan edilecek.

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