Evren Devrim Zelyut vefat etti! Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?

Ekonomi programlarında yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Zelyut’un vefatının ardından hastalığı merak ediliyor.

Evren Devrim Zelyut Neden Öldü?

43 yaşındaki Ekonomist Evren Devrim Zelyut’a üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Bir süredir tedavisi devam eden Zelyut dün hayatını kaybederken, Ataköy Camii’nde bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Önceki günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Evren Devrim Zelyut ‘’Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…’’ ifadelerine yer verdi.