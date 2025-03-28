HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Evren Devrim Zelyut vefat etti! Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?

Evren Devrim Zelyut vefat etti! Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?

Ekonomist Evren Devrim Zelyut’un hayatını kaybetmesinin ardından hastalığına ilişkin araştırmalar gerçekleştiriliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Evren Devrim Zelyut vefat etti! Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?

Ekonomi programlarında yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Zelyut’un vefatının ardından hastalığı merak ediliyor.

Evren Devrim Zelyut Neden Öldü?

43 yaşındaki Ekonomist Evren Devrim Zelyut’a üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Bir süredir tedavisi devam eden Zelyut dün hayatını kaybederken, Ataköy Camii’nde bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 

Önceki günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Evren Devrim Zelyut ‘’Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…’’ ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler

OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!
Genel
28 Mart 2025, 09:27

OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!

Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?
Genel
28 Mart 2025, 07:26

Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?
Genel
26 Mart 2025, 15:27

DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?

CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?
Genel
26 Mart 2025, 15:00

CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!
Genel
26 Mart 2025, 09:56

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!

Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman?
Genel
25 Mart 2025, 16:59

Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman?

Trakya’da tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi haberi Trakya’da tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi haberi Mert Ramazan Demir askerlik yapacağı yer belli oldu! Mert Ramazan Demir askerlik yapacağı yer belli oldu!