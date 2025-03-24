Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu farklı verilere ilişkin bilgilendirmede bulunmaya devam ederken, TÜİK tarafından yapılan açıklama ile birlikte illerin beşeri kalkınma endeksi belli oldu.

Beşeri kalkınma endeksi 0 ile 1 arasında bir değere sahip olurken, endeksin 0.8 ve üzerinde olması halinde de çok yüksek beşeri kalkınma seviyesinde yer alınıyor. Bu kapsamda, TÜİK tarafından yapılan açıklama ile birlikte en çok gelişen şehirler belli oldu.

En Gelişmiş Şehirler Hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında 0,844 olan beşeri kalkınma endeksi 2022 yılında 0,854 seviyesine yükseldi.

Beşeri kalkınma endeksinin en yüksek olduğu il Ankara olurken, Ankara’yı sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla takip etti.

Beşeri kalkınma endeksinde en son sırada ise Ağrı yer alıyor. Ağrı’nın ardından listede Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis bulunuyor.