HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri belli oldu!

Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 ile 2022 arasını kapsayan "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksini” yayınladı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu farklı verilere ilişkin bilgilendirmede bulunmaya devam ederken, TÜİK tarafından yapılan açıklama ile birlikte illerin beşeri kalkınma endeksi belli oldu. 

Beşeri kalkınma endeksi 0 ile 1 arasında bir değere sahip olurken, endeksin 0.8 ve üzerinde olması halinde de çok yüksek beşeri kalkınma seviyesinde yer alınıyor. Bu kapsamda, TÜİK tarafından yapılan açıklama ile birlikte en çok gelişen şehirler belli oldu. 

En Gelişmiş Şehirler Hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında 0,844 olan beşeri kalkınma endeksi 2022 yılında 0,854 seviyesine yükseldi. 

Beşeri kalkınma endeksinin en yüksek olduğu il Ankara olurken, Ankara’yı sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla takip etti. 

Beşeri kalkınma endeksinde en son sırada ise Ağrı yer alıyor. Ağrı’nın ardından listede Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis bulunuyor. 

İlgili Haberler

Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi
Arşiv
15 Mart 2025, 22:50

Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi

Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi
Arşiv
14 Mart 2025, 23:24

Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi

Mısır’da Türkçe ve Türk Kültürüne Olan İlgi Artıyor
Genel
16 Temmuz 2024, 15:14

Mısır’da Türkçe ve Türk Kültürüne Olan İlgi Artıyor

Irak ve Suriye’de 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Genel
15 Temmuz 2024, 14:53

Irak ve Suriye’de 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye’de Haziran Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı
Genel
13 Temmuz 2024, 11:10

Türkiye’de Haziran Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Bazı Otoyol ve Karayollarında Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Genel
2 Temmuz 2024, 09:33

Bazı Otoyol ve Karayollarında Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi Balıkesir’de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı yapıldı haberi Balıkesir’de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı yapıldı haberi