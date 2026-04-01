Google Maps’ten Elektrikli Araçlar için Yeni Özellikler!

Google Maps elektrikli araçlar için yeni özellikleri duyurdu. Akıllı rota ve şarj planlaması Google Maps tarafından açıklandı.

Android Auto destekli 350’den fazla araç için Google Maps, yeni akıllı rota planlama özelliklerini kullanıma açıyor. Böylece uzun yolculuklar daha az stresli hale gelecek. Sürücüler böylece şarj istasyonu bulmak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapma gereksinimi hissetmeyecek.

Google Maps Akıllı Rota Özelliği Nasıl Kullanılır?

Bu özellikleri aktif hale getirebilmek için kullanıcıların araçlarını Google Maps’e eklemesi gerekli. Uygulamayı açıp profil bölümüne giriş yaparak Ayarlar bölümünden “Araçlarınız” menüsüne ulaşmanız, sonrasında “Elektrikli” seçeneğini seçip araç marka ve modelini eklemeniz gerekli. Bu bilgilerin eklenmesinin ardından Google Maps, araç verilerini kullanarak çeşitli ayrıntıları hesap ediyor. Örneğin bir rota oluşturduğunuzda, yolculuk süresince tahmini batarya tüketimini hesap edebiliyor.

Kullanıcıların mevcut batarya seviyesini girmesi durumunda daha gelişmiş özellikler devreye alınıyor. Bunlar arasında önerilen şarj durakları, varış noktasındaki tahmini batarya seviyesi ve şarj süresine göre güncellenmiş tahmini varış süresi yer alıyor. Diğer taraftan, varışta ne kadar batarya kalmasını istediğinizi seçebileceğiniz bir seçenek de var.

Bu tahminler Google’a göre; yapay zeka ve gelişmiş enerji modelleri sayesinde yapılıyor. Sistem, aracın ağırlığı ve batarya kapasitesi gibi teknik verileri, anlık trafik bilgileri, yol eğimi ve hava durumu gibi faktörlerle beraber analizde bulunuyor. Bu da sürücülerin rota ve şarj planlamasını önceden düşünmeden, daha bilinçli olarak yolculuk yapmasını mümkün kılıyor.

Yeni özellikler şu anlık sadece ABD’de kullanıma sunuldu. Toplamda 16 markayı destekliyor. Bu markalar şu şekilde; Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Chevrolet, Genesis, Fiat, Hyundai, Kia, Jaguar, Lexus, Lucid, Nissan, Subaru, Volkswagen ve Toyota. Önümüzdeki süreçte daha fazla markanın da destekleneceği öngörülüyor.