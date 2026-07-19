Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları belli oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında Ahbap personeli ve mali denetçiler de bulunmaktadır.

tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ve 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında personeli ve mali denetçiler de bulunmaktadır. MASAK raporunda, Uğur ailesi ve şirketleri arasında şüpheli para transferleri ile vergi kaçırma ve para aklama şüphesi taşıyan işlemler tespit edilmiştir; bu işlemler arasında 25 milyon lira değerinde lüks villa alımı da bulunmaktadır.

ve şirketleri arasında şüpheli para transferleri ile vergi kaçırma ve para aklama şüphesi taşıyan işlemler tespit edilmiştir; bu işlemler arasında 25 milyon lira değerinde lüks villa alımı da bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında, Babala TV üzerinden 45 milyon lira fon girişi ve YouTube gelirlerinde üç yılda önemli bir artış gözlemlenmiştir; 2020'de 265 bin lira olan gelirler, 2023'te 6 milyon 425 bin liraya ulaşmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen Ahbap soruşturması doğrultusunda Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslar arasında Ahbap personeli ve mali denetçilerle kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin de olduğu öğrenildi. Ayrıca Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ifadelerinin başladığı belirtildi.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın seyrine yön verecek MASAK raporu belli olurken, raporda şirket ve şahıs hesapları arasında dönen milyonlarca lira tutarındaki şüpheli avans trafiği, aynı gün içinde tekrarlanan para transferleri ve şirket üzerine alınan 25 milyon lira tutarındaki lüks villa gibi öne çıkan finansal hareketler incelendi.

VERGİ KAÇIRMA ŞÜPHESİ

Buna göre, Uğur ailesine şahsi hesaplarıyla şirket hesapları arasında tam 2 bini aşkın iş avansı ve avans iadesi işlemi gerçekleştirildi. 13-14 Haziran 2023 tarihlerinde yaşanan olaylar ise, finansal denetimlerde para aklama ya da vergi kaçırma şüphesi oluşturan bu yoğun trafiğin en dikkat çekici örneği ise oldu.

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OLDUKÇA TEHLİKELİ BİR İŞLEM

Taşıt alım açıklamasıyla aynı şahsa 9,7 milyon lira para transfer edildiği ve bu tutarın kısa sürede iade edildiği ortaya çıktı. Bu işlemin arka arkaya tekrarlanmasıyla yalnızca 2 günde yaklaşık 30 milyon lira tutarında suni bir işlem hacmi oluşturuldu.

Raporda bu durum finansal bakımdan oldukça tehlikeli ve takibe değer bir işlem olarak değerlendirildi.

Ayrıca, şirketin sağladığı gelirlerin nerelere harcandığı da MASAK raporunda ortaya çıkarken, 5 Ocak 2024’te Babala TV hesabından Çekmeköy Ömerli’deki River Oak Villaları projesinden 25 milyon lira ücretle tutarla bir villa satın alınarak şirket mal varlığına eklendiği ortaya çıktı.

AİLE ÜYELERİNE 6,5 MİLYON TL

Diğer taraftan 1 Kasım 2024’te aile üyelerinin şahsi hesaplarına dışarıdan toplam 6,5 milyon lira nakit para transfer edildi. Bu yüklü tutardaki miktarın kısa sürede avans iadesi açıklamasıyla tekrar Babala TV hesaplarına transfer edilmesi, paranın kaynağına ilişkin soru işaretlerini derinleştirdi.

GAİN’DEN 45 MİLYON TL’Yİ AŞKIN FON GİRİŞİ

Rapor, grubun ana trafiğinin Babala TV Organizasyon Ticaret LTD. ŞTİ. üzerinden gerçekleştirildiğini gösterirken, gelir kalemleri de incelendi. Bu kapsamda dijital yayın platformu Gain ile yapılan imzalanan anlaşmalar doğrultusunda 45 milyon liradan fazla bir fon girişi olduğu belirlendi.

YOUTUBE GELİRLERİ 3 YILDA KATLANDI

Aynı zamanda 2020’de 265 bin liralık YouTube gelirlerinin 2023 yılında artarak 6 milyon 425 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Şirket ağında Tuğrul Uğur’un tek ortağı olduğu Babalayka Film ve Oğuzhan Uğur’un ortaklık payı olan Osis yapımda bulunuyor.