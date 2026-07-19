Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İlyas Yalçıntaş , 17 Temmuz'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede uyuşturucu kullanmadığını belirtmiştir.

, 17 Temmuz'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede uyuşturucu kullanmadığını belirtmiştir. Yalçıntaş, mahkemede yaptığı savunmada, kenevir kullanımının sadece bir kez gerçekleştiğini ve suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulunmuştur.

Şarkıcı, kendisine ait olduğu iddia edilen kavanozdaki maddelerin annesinin köyden gönderdiği kekik kırıntıları olduğunu ifade etmiş, yasaklı maddeleri bilmeden edinmiş olduğunu savunmuştur.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş 17 Temmuz’da tutuklanmıştı. Şarkıcının mahkemede yaptığı savunma ortaya çıkarken, yaklaşık 6 ay önce İngiltere’ye gittiğini ve deneme amaçlı sadece bir defa kenevir kullandığını belirtti.

İLYAS YALÇINTAŞ UYUŞTURUCU KULLANIYOR MU?

Jandarma ve savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullanmadığını belirten ünlü şarkıcı, mahkemede hakkındaki uyuşturucu ticareti suçlamalarını reddetti. Yalçıntaş, suçsuz olduğunu öne sürerek mahkemeden tahliyesini istedi.

İLYAS YALÇINTAŞ UYUŞTURUCU SATICILIĞI YAPIYOR MU?

Gazeteci Burak Doğan, Yalçıntaş’ın mahkemedeki ifadesine ulaştı. Bu kapsamda Yalçıntaş, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

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“Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı olarak o kavanozun boş olduğunu söyleyebilirim. Kavanozdaki kırıntılar, annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır. Koku itibarıyla aynıdır.

“YASAKLI MADDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Öğütücüleri Londra’daki Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti. Kendisi İngiliz vatandaşı ve orada ikamet ediyor. Ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba koymuştum. Tütüncülerde reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.

“LONDRA’DA TEK SEFERLİK KENEVİR KULLANDIM”

Ayrıca spor yaptığım için yediklerimin gramajlarını düzenlemek amacıyla hassas terazi kullanıyorum. En son 6 ay önce, yani 31 Ocak’ta Londra’da tek seferlik kenevir kullanmıştım. Pasaport girişlerimde Londra’da olduğum sabittir.

Hiperaktivite bozukluğum olduğu için kötü etkilenmiştim. Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma yönelik beyanları reddediyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”