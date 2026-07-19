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Haluk Levent’ten dolandırıcılık iddialarına yanıt: 210 milyon liralık sözleşmeyi paylaştı

Ahbap Derneği soruşturması doğrultusunda tutuklanan ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek taraflar arasında imzalanan 210 milyon liralık sözleşmeyi paylaştı.

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Eklenme 19.07.2026 - 16:01
Güncellenme 19.07.2026 - 16:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent, kendisinden şikayetçi olan Sevda Kurt’un ifadelerinin doğru olmadığını vurgulayarak aralarındaki ticari bir hukuki anlaşmayı belgeleyen protokolü sosyal medya hesabından paylaştı.

“Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü” adıyla Haluk Levent’in sosyal medya hesabından paylaşılan belgeyle dolandırıcılık iddiaları yalanlandı.

HALUK LEVENT İDDİALARI YALANLADI

Levent, söz konusu iddiaları “asılsız ve yalan” olarak yorumlarken MASAK raporlarının da kendi beyanlarını doğruladığını belirtti.

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Levent’in paylaştığı protokole bakıldığında Sevda Kurt’un verdiği yaklaşık 90 milyon lira ve çeşitli alacaklar için tarafların toplam 210 milyon lira tutarında ödeme üzerinde anlaştığı öne sürüldü.

3 TAKSİTLE ÖDEME

Söz konusu belgede bu miktarın 30 Haziran, 30 Temmuz ve 31 Ağustos tarihlerinde 3 taksit halinde ödenmesinin planlandığı görülüyor. Aynı zamanda ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda borcun tümünün tek seferde ödeneceğine ilişkin hükümler de bulunuyor.

Ünlü şarkıcının ekibi konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Sevda Kurt’un 2023’te ünlü şarkıcıya 3 milyon dolar borç verdiği, kısa sürede 4,5 milyon dolar geri aldığı iddia edildi. Açıklamada ilgili para hareketlerinin MASAK raporlarıyla doğrulandığı vurgulanarak, “Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Haluk Levent’in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia eden Sevda Kurt, farklı tarihlerde yüksek tutarlarda para verdiğini ve mağdur olduğunu öne sürmüştü. Levent ise bu iddiaları kabul etmeyerek, kamuoyuyla ödeme protokolünü paylaştı.

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