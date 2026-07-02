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Temmuz 2026 BYD fiyat listesi açıklandı! Tek modelde büyük indirim

BYD, elektrikli modelleri için Temmuz 2026 satış listesini açıkladı. Yeni dönemde SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modellerinin sadece birinde 300 bin TL indirim var!

BYD
Oluşturan
Eklenme 02.07.2026 - 21:03
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Küresel elektrikli araç pazarının lider oyuncularından BYD, Türkiye’deki premium elektrikli otomobil modellerine yönelik Temmuz 2026 dönemi resmi fiyatlarını duyurdu. Önceki aylarda daha yüksek oranlarda indirimler yapan şirket, bu dönemde tek bir modelinde yüksek oranda indirime gitmeyi tercih etti.

SEAL, HAN, SEALION 7 ve TANG SUV modelleriyle pazarda yer alan şirketin Temmuz 2026 fiyat listesinde 300 bin TL’lik indirim dikkat çekti. Farklı modellerini ön plana çıkarmak isteyen şirketin bu ay öne çıkarmak istediği model ise BYD HAN oldu. HAN modelinde 300.000 TL’lik dev fiyat indirimi listede göze çarparken bu model dışındaki diğer tüm araçlarında tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları aynı şekilde bırakıldı.

İşte Tüm modeller için Temmuz 2026 BYD fiyat tablosu

Model Adı Motor ve Çekiş Sistemi Donanım Paketi Standart Fiyat (TL) Kampanyalı Fiyat (TL)
BYD SEAL 390 kW AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) Excellence 4.077.000
BYD SEALION 7 390 kW AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) Excellence 4.190.000
BYD HAN 380 kW AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) Executive 4.873.000 4.573.000
BYD TANG 380 kW AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) Flagship 5.418.000
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