Temmuz 2026 BYD fiyat listesi açıklandı! Tek modelde büyük indirim

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Küresel elektrikli araç pazarının lider oyuncularından BYD, Türkiye’deki premium elektrikli otomobil modellerine yönelik Temmuz 2026 dönemi resmi fiyatlarını duyurdu. Önceki aylarda daha yüksek oranlarda indirimler yapan şirket, bu dönemde tek bir modelinde yüksek oranda indirime gitmeyi tercih etti.

SEAL, HAN, SEALION 7 ve TANG SUV modelleriyle pazarda yer alan şirketin Temmuz 2026 fiyat listesinde 300 bin TL’lik indirim dikkat çekti. Farklı modellerini ön plana çıkarmak isteyen şirketin bu ay öne çıkarmak istediği model ise BYD HAN oldu. HAN modelinde 300.000 TL’lik dev fiyat indirimi listede göze çarparken bu model dışındaki diğer tüm araçlarında tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları aynı şekilde bırakıldı.

İşte Tüm modeller için Temmuz 2026 BYD fiyat tablosu