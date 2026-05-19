Sosyal Medya Düzenlemesi 6 Ay İçinde Hayata Geçirilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemenin 6 ay içerisinde hayata geçirileceğini duyurdu.

Eklenme 19.05.2026 - 13:25
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla hazırlanacak sosyal medya düzenlemesinin 6 ay içinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, dünyanın birçok ülkesinde sosyal medya düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, özellikle Avusturya’nın hazırladığı raporları incelediklerini söyledi. Göktaş, gerekli değerlendirmelerin ardından eksiklikleri tamamlayarak Türkiye’ye özgü bir model geliştirdiklerini ifade etti.

6 AY İÇİNDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi konusunda temel esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz çalışma grubu kapsamında 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin esasları kısa süre içinde belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içerisinde uygulamaya başlayacağız.”

Yeni sosyal medya düzenlemesinin yalnızca yasal değişikliklerle sınırlı kalmayacağını belirten Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde oluşturulduğunu söyledi.

E-DEVLET’TEN DOĞRULANACAK

Yasayla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarına çeşitli sorumluluklar getirileceğini ifade eden Göktaş, yaş doğrulama sisteminin e-Devlet ve farklı doğrulama yöntemleriyle uygulanacağını aktardı.

Söz konusu sistemin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Siber Güvenlik Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirileceği belirtildi.

