Türkiye’de okullar için geri sayım başladı. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okulların açılma tarihi farklı. Bu nedenle de milyonlarca öğrenci için 1. sınıflar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Bu paylaşım sayesinde 1. sınıfların ne zaman okula gideceği ve 1. sınıf uyum haftası tarihleri belli oldu.

Bu Yıl 1. Sınıflar Ne Zaman Açılacak 2024?

1. sınıflar bu yıl 2 Eylül’de okula başlayacak. 1. Sınıflar 2 Eylül tarihinde açılacak. 6 Eylül’e kadar uyum haftası devam edecek. Sonraki hafta tüm kademeler için okul başlamış olacak.

Okullar İlk Dönem Tarihleri

Okullarda ilk dönem 9 Eylül itibariyle resmen başlayacak ve 17 Ocak 2025’te sona erecek.

2024-2025 Ara Tatil Ne Zaman?

Birinci ara tatili 11 Kasım tarihinde başlayacak. 15 Kasım tarihinde sona erecek. Ara tatil 9 gün sürecek. Yarıyıl tatili 20 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek.