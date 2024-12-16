İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok büyükşehrinde barajlardaki doluluk oranları tedirgin ediyordu. Düşük seviyelerde seyreden doluluk oranlarında geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan yağmurlar bir nebze de olsa oranların artmasını sağladı. Özellikle hafta sonu bol yağışlı geçen İstanbul’da Pazartesi günü itibarıyla barajlardaki son durum bilgileri güncellendi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne?

İşte İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yakından takip edilen ve sürekli kamu ile paylaşılan baraj doluluk oranlarında 16 Aralık tarihi itibariyle güncel durum belli oldu. Yapılan paylaşımlara göre İstanbul barajlardaki su oranı %30,69’a yükseldi.

Yağışların etkili olduğu baraj doluluk oranlarında şu an için seviyeler düşük olsa da alarm düzeyinde değil. Yağışların devam edeceği belirtilen İstanbul’da bu şekilde yağışların sürmesi halinde doluluk oranları artmaya devam edecek. İstanbul’daki barajlara göre son doluluk oranları ise şöyle;