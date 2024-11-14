2024 yılının Kasım ayı itibariyle 2025 resmi tatil günleri ortaya çıktı. Yeni yıl takviminin belli olmasıyla resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği, tatilin birleştirme ihtimalinin olup olmadığı da netlik kazandı. Resmi tatil günlerinin büyük bir bölümünün hafta içine denk gelmesi ise tatillerin birleştirilmesinin mümkün olduğunu gösterdi. Peki, 2025 resmi tatil günleri neler?

İşte 2025 Resmi Tatil Takvimi

1 Ocak 2025 Çarşamba günü itibariyle başlayacak 2025 yılında en uzun tatillerden birisi Ramazan Bayramı ile yaşanacak. 29 Mart 2025 Cumartesi arife günü itibariyle başlayacak Ramazan Bayramı, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek ve 3 günlük izin ile tatil uzatılabilecek. Kurban Bayramı arifesi ise 6 Ağustos Çarşamba günü olacak ve bu tatil de yine uzun bir tatil imkanı sağlayacak. 2025 resmi tatil günleri ise şöyle;