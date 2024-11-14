2024 yılının Kasım ayı itibariyle 2025 resmi tatil günleri ortaya çıktı. Yeni yıl takviminin belli olmasıyla resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği, tatilin birleştirme ihtimalinin olup olmadığı da netlik kazandı. Resmi tatil günlerinin büyük bir bölümünün hafta içine denk gelmesi ise tatillerin birleştirilmesinin mümkün olduğunu gösterdi. Peki, 2025 resmi tatil günleri neler?
İşte 2025 Resmi Tatil Takvimi
1 Ocak 2025 Çarşamba günü itibariyle başlayacak 2025 yılında en uzun tatillerden birisi Ramazan Bayramı ile yaşanacak. 29 Mart 2025 Cumartesi arife günü itibariyle başlayacak Ramazan Bayramı, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek ve 3 günlük izin ile tatil uzatılabilecek. Kurban Bayramı arifesi ise 6 Ağustos Çarşamba günü olacak ve bu tatil de yine uzun bir tatil imkanı sağlayacak. 2025 resmi tatil günleri ise şöyle;
- Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı:
- Arife: 29 Mart 2025, Cumartesi
- Gün: 30 Mart 2025, Pazar
- Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi
- Gün: 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı
- Arife: 6 Ağustos 2025, Çarşamba
- Gün: 7 Ağustos 2025, Perşembe
- Gün: 8 Ağustos 2025, Cuma
- Gün: 9 Ağustos 2025, Cumartesi
- Gün: 10 Ağustos 2025, Pazar
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba