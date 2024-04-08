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300 Bin Makaron Bulunan Araçtaki 2 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da polis ekipleri şüpheli buldukları panelvanı durdurdu. 300 bin makaron bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

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300 Bin Makaron Bulunan Araçtaki 2 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay’da 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde şüpheli bir panelvanı durdurdu.
Panelvanda yapılan aramada 300 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hatay

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