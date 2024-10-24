Türkiye’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni arsa satışı için süreç resmen başlatıldı. 35 ildeki 297 arsa için satış kararı alan TOKİ, bu arsaları 2 gün içerisinde satacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek arsa satışlarında yüzde 25 peşinat ödemesi yeterli olurken yüzde 75’lik bölüm için vade yapılabilecek. Böylece düşük oranlar ile vadeli bir şekilde ödeme yapılarak arsalar satın alınabilecek.

TOKİ Arsa Satış Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOKİ arsa satışı için 30 Ekim ile 31 Ekim tarihi belirlendi. Saat 10.30 itibariyle başlayacak teklifli satışlar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak yürütülecek. 35 farklı ildeki arsalar için farklı nitelikler var. Öyle ki satışa çıkarılacak arsalar içerisinde konut, ticaret, sanat ve sosyal kültürel tesis alanları gibi farklı nitelikler bulunuyor. Yüzde 25 peşinat sonrasında kalan yüzde 75’lik bölüm 48 aya varan vadeler ile satın alınacak.

TOKİ Arsa Satışı Hangi İllerde Yapılacak?

30 Ekim ile 31 Ekim tarihlerinde yapılacak TOKİ arsa satışlarının yapılacağı iller şöyle;