Türkiye’nin ünlü eski hakemlerinden birisi olan Ahmet Çakar, istifa kararını duyurdu. Radyo Gol programında yayın yapan ve YouTube’daki Sansürsüz Futbol programında da yer alan Ahmet Çakar, iki programdan da istifa ettiğini duyurdu. İstifa sürpriz olmasa da yorumcunun istifa kararını duyururken yaptığı değerlendirme dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Çakar Neden İstifa Etti? Bahis İddiası!

İstifa kararı sonrasında Ahmet Çakar neden istifa etti sorusu da gündemde yer aldı. “Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalından MeritKing.news adlı yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım. Galatasaray’ı bu sitenin reklamını yaptığı için eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerime aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım.” diyerek istifasını duyuran Ahmet Çakar’ın bu sözleri, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılması nedeniyle istifa ettiğini doğruladı.

“Ahlak ilkelerime ters” vurgusu yaparak istifasını duyuran Ahmet Çakar’ın ardından bu programları yapan isimlerin nasıl bir açıklama yapacağı da merak edilmeye başlandı.