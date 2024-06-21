Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerce, Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlanıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ekipleri yangının ardından hemen harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan​​​​​​​ı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla yangından etkilenen alana giden uzman ekipler, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek veriyor.

Ekipler tarafından yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına ve yaralılara psikososyal destek sağlanıyor, yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor.