Arabesk ve oyun havasının sevilen ismi Ankaralı Turgut, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefat haberi sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Ankaralı Turgut Neden Öldü?

Arabesk ve oyun havası müziğiyle tanınan, gerçek adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberini Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin duyurdu.

Başkan Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerli kardeşim, Ankara’nın abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun,” ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut Kimdir?

1963 yılında Ankara’da doğan Ankaralı Turgut, müzik dünyasına 1990’lı yıllarda giriş yaptı. Eğlenceli ve hareketli şarkılarıyla kısa sürede tanınan sanatçı, “Kaymak Lazım” ve “Beni Görmek İçin Gelme” gibi unutulmaz eserleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Hem müzisyen hem de söz yazarı kimliğiyle dikkat çeken Ankaralı Turgut, aynı zamanda çeşitli projelerde oyuncu olarak da yer aldı.

Sanatçı, uzun yıllar boyunca KOAH ve akciğer kanseri ile mücadele etti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ankaralı Turgut, müzik dünyasında geride bıraktığı eserleriyle anılmaya devam edecek.

Sanatçının cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.