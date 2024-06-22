Kayseri’de başından tabancayla vurulan Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.R. (24) Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak’taki evinin salonunda oturduğu sırada başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan C.R, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi, olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R’nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R’yi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.