Türkiye’de spor kariyeri sonrasında YouTube gibi platformlarda spor yorumcusu olarak yer almaya başlayan Batuhan Karadeniz, sık sık kumar ve bahis iddialarıyla da gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde gündem olan ünlü isim, kendi kanallarında yasa dışı bahis reklamları yapması nedeniyle eleştirilmişti. Dün başlayan operasyonlarda futbolcunun da ismi yer aldı. Peki, Batuhan Karadeniz tutuklandı mı?

Batuhan Karadeniz Tutuklandı mı?

Batuhan Karadeniz tutuklanamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adı 23 şüpheli arasında yer alan Batuhan Karadeniz için gözaltı kararı alındı. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında ise Batuhan Karadeniz’in yurt dışında olduğu ve bu nedenle gözaltına alınmadığı açıklandı. Futbolcu, Türkiye sınırlarına giriş yaptığı anda yakalanarak gözaltına alınacak. Ancak bu süre içerisinde Karadeniz’in Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.

Soruşturma kapsamında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Aleksander Mensikof’un da yer aldığı öğrenildi. Şu ana kadar şüphelilerden 16’sı gözaltına alındı. 5 kişi yurt dışında olduğu için hakkında işlem yapılamazken 2 kişi için de arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Batuhan Karadeniz’in Suçu Ne?

Kaçak bahis oynamak, kaçak bahis reklamı yapmak ve bu oyunları oynamaya teşvik etmek için yapılan işlemler nedeniyle Karadeniz için işlem başlatıldı.