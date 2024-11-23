Kar Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Deniz ve hava yolu taşımacılığında seferler iptal edilirken karayollarında da ulaşım durma noktasına gelmiş durumda. Bolu ve Ankara arasında yolculuğa çıkacak sürücüler ise tedirginlik yaşıyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan konulardan birisi de Bolu yolu oldu. Bolu yolunda trafiğin kapandığı bilgisinin paylaşılması sonrasında Bolu yolu neden kapalı sorusu gündeme geldi. Kaza mı yaşandı? Kar nedeniyle ulaşım mı sağlanamıyor? İşte Bolu yolu son durum…

Bolu Yolu Neden Kapalı?

Bolu yolu kazalar nedeniyle ulaşama kapandı. Hasarlı kazalara karışan tırlar, yoldan kaldırılamıyor. Bölgede ekipler tarafından çalışmalara başlanmış durumda. Ancak yoğun kar yağışının yanı sıra çok yoğunluğun olması ulaşımı engellemiş durumda. Anadolu otoyolunda ulaşım şu an için durdu. Sürücüler yolun açılmasını araçları içerisinde bekliyor. Kar yağışı da devam ediyor.

İşte Bolu Yolunda Son Durum

Bolu yolunda kar yağışı devam ediyor. Trafik durmuş durumda. Anadolu otoyolunun yanı sıra TEM yolu da durdu. Anadolu otoyolunun özellikle Gerede mevkisinde yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşım kapanmış durumda. Otoyolun cankurtaran mevkisinde de kazalar meydana geldi. TIR’ların karıştığı kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Ekipler ise D-100’e yönlendirmeler yapıyor.