Orta Vadeli Program içerisinde emekliler için kritik bir düzenlemeye yer verildi. Buna göre emekli olan ancak farklı işlerde çalışmaya devam eden emekliler için genel sağlık sigortası primleri devreye alınacak. Bu durumdaki emeklilerin sağlık hizmetlerinden tamamen SGK kapsamında yararlanmasının böylece önüne geçilecek. Emeklilerin tepkisini çekecek yeni düzenleme için OVP kapsamında hazırlıklara devam ediliyor.

Çalışan Emekli Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yer Aldı

2025 ve 2027 yıllarını kapsayan OVP Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeler kapsamında pek çok alanda değişiklikler bir bir devreye alınacak. OVP’de “Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir” denilerek aktarılan düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

SGK’daki Dengenin Sağlanması Hedefleniyor

SGK’daki dengenin sağlanması adına atılan bu adımlarda pek çok farklı seçenek gündeme getirlidi. Bu kapsamda en çok ilgi gören ise genel sağlık sigortası formülü oldu. Yapışlan görüşmeler sonrasında belirli bir yaş kriteri kapsamında çalışan emekliler GSS’ye tabi tutulacak. Şu anda çalışanlardan alınan yüzde 12.5 oranındaki GSS priminin yüzde 7.5’u işverenden yüzde 5’i ise çalışandan alınıyor. Kişiler işi bıraktığında ise tüm oran borçlanma yolu ile SGK tarafından karşılanıyor. Emekilik dönemi sonrasında böyle bir uygulama yok.

Ancak düzenleme ile birlikte yeni bir dönem başlamış olacak. Emekli olan ancak kayıtlı bir şekilde çalışan emekliler için GSS primi borçlanması yapılacak. Yaş sınırı için henüz üzerinde karar verilmiş bir sınır bulunmuyor. Ancak gelen son bilgilere göre maksimum 60 yaşına kadar olan emekli çalışanların GSS uygulamasına tabi tutulması hedefleniyor. Bu düzenleme ile emekli ile çalışan arasındaki orantısızlığın desteklenmesi amaçlanıyor.