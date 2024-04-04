Çanakkale’de Yem Bitkileri Destekleme Başvuruları Başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl için üreticilere yönelik yem bitkileri destekleme başvurularının başladığı duyuruldu.
Açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için yem bitkisini hasat etmeden önce İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
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