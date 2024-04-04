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Çanakkale’de Yem Bitkileri Destekleme Başvuruları Başladı

Çanakkale'de, 2024 yılı yem bitkileri destekleme başvurularının başladığı bildirildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl için üreticilere yönelik yem bitkileri destekleme başvurularının başladığı duyuruldu.

Açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için yem bitkisini hasat etmeden önce İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çanakkale

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