Türkiye’de sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili tavsiyeleri büyük ilgi gören Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemlerdeki trend Dubai çikolatasıyla ilgili açıklama yaptı. Programa katılan ve burada merak edilen soruları yanıtlayan Karatay’ın özellikle dubai çikolatasına yaptığı yorum büyük dikkat çekti. Sosyal medyada da geniş yer bulan bu durum trend çikolatanın yeniden gündem olmasına neden oldu.

Canan Karatay’dan Dubai Çikolatası Uyarısı

Gündem Özel Programı’nda Gülden Kalecik Demirtaş’ın canlı yayın konuğu olan Canan Karatay, Dubai çikolatasının tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Dubai çikolatasını bir zehir olarak gören Karatay, çikolatanın kansere dahi neden olabileceğini söyledi.

Canan Karatay “Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra ‘annem kanser oldu ben de olacağım’ diye beklesinler. İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada. Bunu artık kabul etmek lazım.” diyerek vatandaşları uyardı.