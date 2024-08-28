18 Ağustos’tan beri tutuklu olarak yargılanan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluk süresinin bitmesi adına Türkiye’de yoğun bir destek var. AK Parti’den pek çok ismin de tutukluluğa karşı çıktığı adli süreçte henüz tutuksuz yargılama kararı açıklanmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaşanan olaylar sonrasında destek vermek için Dilruba Kayserilioğlu’nu ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP Lideri Özel’den ile Dilruba Kayserilioğlu’na Destek

Dilruba Kayserilioğlu’nu daha önce İzmir’de Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybeyk ve parti avukatları ziyaret etmiş ve konuyla ilgili destek vermişti. Yapılan bu görüşmenin ardından sonuç alınamayan Dilruba Kayserilioğlu için CHP Lideri Özgür Özel doğrudan temas kuracak. Yarın İzmir’e gidecek olan CHP Lideri, Aliağa Cezaevi’nde kalan Dilruba Kayserilioğlu ile görüşme gerçekleştirecek. Özel’in görüşme sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor.

Dilruba Kayserilioğlu Olayı Ne?

İzmir’de bir sokak röportajında açıklamalar yapan Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti ve seçmenlerine yönelik sözler söylemişti. Bu sözler sonrasında gözaltına alınan Dilruba, tutuklanmıştı.