Türkiye’de Çiftlik Bank adıyla kurulan ve ünlü isimlerin tanıtımlarıyla güven sağlayan sistemde 20 sanık için yargı süreci başladı. Yatırımcıların paralarını alarak yurt dışına çıkan ancak sonrasında ülkeye gelerek teslim olan Mehmet Aydın’ın ne zaman hapisten çıkacağı merak ediliyor. İşte bugünkü oturumdan detaylar…

Mehmet Aydın Ne ile Suçlanıyor?

Savcı tarafından yapılan açıklamalarda Mehmet Aydın için 3 farklı suçlama ile hapis cezası istendi. Bu suçlar şöyle;

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

20 sanığın yargılandığı davada Mehmet Aydın için tüm bu suçlar kapsamında 88 bin 302 yıl hapis cezası istendi.

Mehmet Aydın Ne Zaman Hapisten Çıkacak?

Mütalaa sonrasında yargılamasına başlana Mehmet Aydın’ın yaşamının sonuna kadar hapiste kalması bekleniyor. Tüm indirimler uygulanmış olsa dahi çok yüksek miktarlarda gerçekleşen dolandırma olayının çok fazla kişi ile yapılması, ünlü isimlerin kullanılması gibi gerekçeler Mehmet Aydın’ın müebbet hapis cezası almasıyla sonuçlanacak. Bu nedenle de Mehmet Aydın hapisten çıkamayacak.

Çiftlik Bank Olayı Ne?

Mehmet Aydın’ın yargılandığı Çiftlik Bank olayı, yüksek getir getireceği belirtilen bir çiftlik projesi olarak tanıtılmıştı. Kişilerin yatırdığı para üzerinden belirli oranlarda kar payı alacağını öne süren Mehmet Aydın, Türkiye’de o dönemde çok büyük reklam yapmış, ünlü isimleri de projeye dahil etmişti. 3 Temmuz 2021 itibariyle kaçtığı Uruguay’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilen Mehmet Aydın için yargı süreci de başlatılmıştı.