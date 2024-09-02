İŞKUR üzerinden yapılan işçi alımlarına yenileri eklendi. Yeni ilanlar yayınlayan belediyelerin KPSS şartı olmaksızın işçi alacağını duyurması dikkatlerden kaçmadı. KPSS puanı olmadan yapılacak alımlarda her ilan için aranan şartlara uyum sağlamak yeterli olacak. Belediyede çalışmak isteyenler için de büyük şans yaratan bu durum, İŞKUR’daki ilanlara ilginin yüksek olmasını sağladı.

KPSS’siz İşçi Alımı Yapacak Belediyeler

Türkiye genelinde farklı belediyeler ilanlarını yayınladı. KPSS puanı olmadan alım yapacak belediyeler listesi şöyle;

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alımı

İstanbul Fatih Belediyesi personel alımı

İstanbul Arnavutköy Belediyesi personel alımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi personel alımı

Bursa İnegöl Belediyesi personel alımı

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi personel alımı

Aydın Kuşadası Belediyesi personel alımı

Batman İkiköprü Belediyesi personel alımı

İzmir Tire Belediyesi personel alımı

Malatya Kale Belediyesi personel alımı

Yalova Esenköy Belediyesi personel alımı

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi personel alımı

Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alımı

Gümüşhane Söğütlü Belediyesi personel alımı

Ankara Nallıhan Belediyesi personel alımı

Sinop Belediyesi personel alımı

Şırnak İdil Belediyesi personel alımı

Kütahya Belediyesi personel alımı

Muş Bulanık Belediyesi personel alımı

Mardin Kızıltepe Belediyesi personel alımı

İstanbul Üsküdar Belediyesi personel alımı

Eskişehir Mahmudiye Belediyesi personel alımı

Bursa Yenişehir Belediyesi personel alımı

Farklı Alanlarda İşçi Alınacak

Belediyelerin her biri yayınladığı ilanlar ile işçi alım sürecini başlattı. Belediye bünyesindeki mevcut işlere göre ihtiyaç duyulan kadrolarda alım yapılacak. KPSS’siz ve sürekli çalışma şansı elde edecek adaylar için öngörülen kadrolar şöyle; güvenlik görevlisi, şoför, tekniker, büro işçisi, halkla ilişkiler görevlisi, destek personeli, çöpçü, sağlık sekreteri, büro personeli, mimar, mühendis, sağlık teknikeri, veteriner hekim, itfaiye eri ve muhasebeci.