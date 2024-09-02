İŞKUR üzerinden yapılan işçi alımlarına yenileri eklendi. Yeni ilanlar yayınlayan belediyelerin KPSS şartı olmaksızın işçi alacağını duyurması dikkatlerden kaçmadı. KPSS puanı olmadan yapılacak alımlarda her ilan için aranan şartlara uyum sağlamak yeterli olacak. Belediyede çalışmak isteyenler için de büyük şans yaratan bu durum, İŞKUR’daki ilanlara ilginin yüksek olmasını sağladı.
KPSS’siz İşçi Alımı Yapacak Belediyeler
Türkiye genelinde farklı belediyeler ilanlarını yayınladı. KPSS puanı olmadan alım yapacak belediyeler listesi şöyle;
- İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alımı
- İstanbul Fatih Belediyesi personel alımı
- İstanbul Arnavutköy Belediyesi personel alımı
- Denizli Büyükşehir Belediyesi personel alımı
- Bursa İnegöl Belediyesi personel alımı
- İstanbul Beylikdüzü Belediyesi personel alımı
- Aydın Kuşadası Belediyesi personel alımı
- Batman İkiköprü Belediyesi personel alımı
- İzmir Tire Belediyesi personel alımı
- Malatya Kale Belediyesi personel alımı
- Yalova Esenköy Belediyesi personel alımı
- Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi personel alımı
- Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alımı
- Gümüşhane Söğütlü Belediyesi personel alımı
- Ankara Nallıhan Belediyesi personel alımı
- Sinop Belediyesi personel alımı
- Şırnak İdil Belediyesi personel alımı
- Kütahya Belediyesi personel alımı
- Muş Bulanık Belediyesi personel alımı
- Mardin Kızıltepe Belediyesi personel alımı
- İstanbul Üsküdar Belediyesi personel alımı
- Eskişehir Mahmudiye Belediyesi personel alımı
- Bursa Yenişehir Belediyesi personel alımı
Farklı Alanlarda İşçi Alınacak
Belediyelerin her biri yayınladığı ilanlar ile işçi alım sürecini başlattı. Belediye bünyesindeki mevcut işlere göre ihtiyaç duyulan kadrolarda alım yapılacak. KPSS’siz ve sürekli çalışma şansı elde edecek adaylar için öngörülen kadrolar şöyle; güvenlik görevlisi, şoför, tekniker, büro işçisi, halkla ilişkiler görevlisi, destek personeli, çöpçü, sağlık sekreteri, büro personeli, mimar, mühendis, sağlık teknikeri, veteriner hekim, itfaiye eri ve muhasebeci.