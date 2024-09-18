Elektrikli araç satışlarının arttığı dönemde Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan resmi açıklamalar dikkat çekti. Trafiğe kayıtlı elektrik araçların sigorta ve kasko durumunu açıklayan kurum, tüm araçların trafik sigortası yaptırdığını ancak araçların yüksek fiyatlarına rağmen yüzde 20’sinde kasko bulunmadığını belirtti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan tarafından yapılan bu açıklamalarda yüzde 20 gibi yüksek bir oranın kasko güvencesi olmaması dikkat çekti.

151 bin 679 Elektrikli Aracın 121 Bini Kaskolu

8 aylık dönemdeki hareketliliğe yönelik yapılan araştırmada, Türkiye’de 151 bin 679 elektrik araç zorunlu trafik sigortası yaptırmış durumda. Bu araçların 121 bin 390’u ise kaskolu. 121 bin 390 elektrikli araç dışındaki elektrikli model sahipleri ise kasko yaptırmayı tercih etmemiş durumda.

Küçük Elektrikli Araçlar Sigortaya Tabi Değil

Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer detay ise küçük elektrikli araçlar oldu. Pek çok marka tarafından piyasaya sunulan motosiklet sınıfına giren araçların kilovat nedeniyle poliçe zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı. Bu araçların poliçe yaptırması zorunlu olmadığı gibi trafiğe çıkan bu araçlar çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Bu araçlar için de kurumdan bir açıklama yapılmış durumda. Yapılacak düzenlemeler ile bu araçların poliçe kapsamına dahil edilmesi gerektiği ve gerekirse yüzde 10 oranlarında indirim yapılabileceği ifade edildi.