CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçim öncesinde destek gören seçim vaatlerinden Emekli Halk Kart için resmi açıklama yaptı. CHP’li belediyeler tarafından başlatılan Emekli Halk Kart çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Zeybek, emeklilere Emekli Halk Kart ile destek sağlanacağı ifade edildi.

Emekli Halk Kart Yazılımı Tamamlanıyor

Yazılım sürecinin devam ettiği Emekli Halk Kart uygulamasında CHP’li belediyelerin tamamının kapsam dahilinde olacağı belirtildi. Özellikle büyükşehirdeki emekli vatandaşların mevcut maaşlar ile yaşamlarını sürdürmesinin mümkün olmadığını söyleyen Zeybek, Ekim ayı sonuna doğru uygulamanın devreye alınacağını söyledi.

Emekli Halk Kart Özellikleri Neler?

Emekli halk kart sayesinde emekli vatandaşlara nakdi yardımlar ve indirimler yapılacak. Esnaftan alışveriş yapabilecek vatandaşlar, oturdukları esnaflardan alım yapabilecek. Doğal gaz ve su indirimleri gibi pek çok özel indirim de kartlar üzerinden uygulanacak.