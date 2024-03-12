HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Eski Milletvekili Ahmet Çelik Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Çelik'in durumu ciddiyetini koruyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Bahçelievler’deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İLGİLİ HABER İstiklal Marşı 103 Yıl Önce Bugün Kabul Edildi
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Çelik'in durumu ciddiyetini koruyor.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Ahmet Çelik

İlgili Haberler

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar Arasındaki Metro Hattının Açılışını Yapacak

Yolda Yürüyen Kişinin Kafasına Taşla Vuran Şüpheli Tutuklandı

13 Yıl Önce İşlenen Cinayete İlişkin 3 Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu’nda 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü

Yaklaşık 8 bin Kozadan Gelinlik Tasarlandı

Gelibolu’nun Tek Kadın Dolmuş Şoförüne Plaket Verildi

Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak

Sakarya’dan Şubatta 788 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Takside Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Buldan İlçesinde Siren Sesiyle Oruç Açma Geleneği Sürüyor

Sahte Akaryakıt Üretilen İmalathaneye Baskın Düzenlendi