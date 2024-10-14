Türkiye’de 100 bin TL üzerinde limiti olan kredi kartlarından her ay 750 TL kesinti alınması gündemde. Konuyla ilgili görüşmeler sürerken, vatandaşlardan ekonomistlere kadar herkes duruma tepki gösteriyor. Konuyla ilgili yeni değerlendirme ise gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı duruma farklı bir yaklaşım sergilerken sert ifadeler kullandı.

Vahit Kirişçi ile Mehmet Şimşek Arasında Neler Yaşandı?

Açıklamalarında Vahit Kirişçi ile Mehmet Şimşek arasında sert bir tartışmanın geçtiğini aktaran Fatih Altaylı açıklamaları ile herkeste şok etkisi yarattı. “750 TL vergi neymiş savunma sanayine katkı olacakmış. Delireceğim gerçekten delireceğim! Bu kadar ahmakça, ahmakça da değil bizi ahmak yerine koyan vatandaşı eşek yerine koyan bir şey olamaz” diyerek tepkisini gösteren Altaylı, hükümetin şatafat sürmesi adına eski bakanların dahi araçlarını teslim etmediğini öne sürdü.

Altaylı bu konuyu ise şöyle ifade etti;

Tarım Bakanlığı hikayeyi duymuşsundur. Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı’yken altına bunun bir tane makam arabası vermişler Audi A8 bugün bayi fiyatı 20 milyon TL. Sonra Vahit Kirişçi Bey bakanlıktan alınmış. Giderken yanında Audi’sini de götürmüş. Audi A8’e yeni gelen Bakan demiş ki; Audi nerede neyse aramışlar taramışlar bakanda duruyor. Bir şekilde bakanın oradan bak servise götüreceğiz diye kaçırmışlar arabayı bakanlığın altına park etmişler. Garajına gizlemişler.

Yeni Bakan da verin şu adamın arabasını diyor, veriyorlar. Yeni Bakan da 20 milyonluk araba eski bakan da 20 milyonluk araba şimdi bu şatafat sürsün diye sana bana vergi. Harcamadığım paranın kredi kartına vergi… Zaten vergilerle inim inim inleyerek aldığın otomobile vergi… Noter işlerine yeni vergi… Her şeye yeni vergi… Ama bak bu kredi kartı limitine vergi kadar ben saçma bir şey görmedim.