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Hırsızlık Şüphesiyle Gözaltına Alınan 3 Kişiden 2’si Tutuklandı

Hatay'da hırsızlık yaptığı iddia edilen ve bu iddialar doğrultusunda da gözaltına alınan 3 kişiden 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğün ekipleri, evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, Y.A, F.Ö. ve H.T. gözaltına alındı.
Hırsızlık suçlarından 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.A. ile F.Ö. tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hırsızlık

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