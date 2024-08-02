Türkiye’de göçmenlerin artmasıyla birlikte çeşitli Arapça kelimeler gündeme gelmeye başladı. Bu kelimelerden birisi de Huda Hafız oldu. Özellikle ayrılma esnasında söylenilen Huda Hafız’ın ne anlama geldiği ne demek olduğu merak edilmeye başlandı.

Huda Hafız Ne Demek?

Huda Hafız ayrılma esnasında “Allah’a emanet ol” anlamına gelen bir ifadedir. “Allah Korusun” “Kendine iyi bak” gibi anlamlar taşıyan Huda Hafız, bu nedenle genellikle ayrılık sırasında kullanılmaktadır. Kelimelerin ayrı ayrı anlamları ise farklıdır.

Hafız Arapça kökenli bir kelime olup Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen kişiye verilen unvandır.

Huda ise doğru yol veya rehberlik anlamına gelir.

Birlikte kullanıldığında “Huda Hafız” ifadesi, genellikle “Allah korusun” veya “Allah’a emanet ol” anlamında kullanılan bir dua veya dilektir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinde bu ifade yaygındır.