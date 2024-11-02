Türkiye’de ikinci el online araç pazarına yönelik eylül ayına dair araştırma tamamlandı. Yapılan araştırmalarda en çok alınan ve satılan araçlar belirlenirken listenin en üstünde Volkswagen yer aldı. Markadan bağımsız en çok tercih edilen model ise Egea olarak ön plana çıktı. Ticari araçlarda ise Doblo yine en çok tercih edilen model oldu.

Indicata’dan Çarpıcı Rapor

Indicata tarafından hazırlanan raporara göre eylül ayı içerisinde 357 bin 56 kurumsal ilan yayınlandı. Bir önceki aya göre yüzde 6 oranında ilan sayılarında düşüş görüldü. İlanlardaki araçların 173 bin 678’i ise satıldı. Şubat 2024 ayından beri en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken eylül ayında da bu durum değişmedi.

İşte En Çok Satılan Marka

Satılan ve alınan markalar klasmanında Volkswagen’i takip eden markalar ve satış rakamları ise şöyle;