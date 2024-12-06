O kampanya günün programına konuk olan ancak rahatsızlanması üzerine programı yarıda bırakmak zorunda kalan İlber Ortaylı sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü ismin yaşadığı rahatsızlığın ne olduğu merak edilirken konu ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılan resmi açıklamalarda Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın rahatsızlığına yönelik bilgiler paylaşılırken ünlü ismin sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

İlber Ortaylı’ya Ne Oldu? Rahatsızlığı Ne?

Prof. Dr. İlber Ortaylı için yapılan son açıklamalarda rahatsızlığının bacağındaki bir yaranın mikrop kapması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Mikrop kapma sonrasında çeşitli komplikasyonlar ünlü ismin sağlık sorunu yaşamasına neden oldu. Ancak hastanede yapılan tedavi ile kısa süre içerisinde durumu iyileştirilen İlber Ortaylı’nın herhangi bir riski bulunuyor ve şu anda da sağlığına kavuşmuş durumda.

İlber Ortaylı ile ilgili bilgilendirme ise yakın arkadaşı Fatih Altaylı’dan geldi. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken Altaylı, küçük bir sistemde de bulundu. Hastaneden sürekli kaçtığını ve tedavisini yarım bıraktığını belirten Fath Altaylı konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden.”