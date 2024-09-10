Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde kurulan İnternet Bilgi İhbar Merkezi etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılına dair çalışma verilerinin paylaşılması ile merkeze 245 bin 766 resmi şikayetin yapıldığı belirtildi. Yapılan şikayetlerde kumar ve yasa dışı bahsin ağırlıkta olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bahis ve Kumar Şikayetleri Arttı

Resmi verilere göre şikayetlerin 75 bin 54’ü kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olurken 66 bin 736’sı yasa dışı bahis konularında yapıldı. Yasa dışı faaliyetler ve zararlı içeriklerin bildirilmesi için açılan merkez, yapılan şikayetleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelenen şikayetler, doğruluğu tespit edilmesi halinde gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor.

İhbar Sayısı Yüksek

Yapılan şikayetlerin yanı sıra ihbar sayısının da yüksek olduğu merkezde yoğun bir çalışma programı bulunuyor. Öyle ki 2023 yılı içerisinde yapılan ihbar sayısının 2,6 milyon olduğu belirtildi. 2007 yılında sadece 2 bin 483 ihbar yapılırken 2021 yılında en yüksek rakama ulaşıldı ve 285 bin 588 ihbar yapıldı. En çok bahis ve kumar alanında şikayetler iletilirken bu iki konuyu Atatürk aleyhine işlenen suçlar takip etti. En çok şikayet ve ihbar edilen diğer konular ise müstehcenlik, fuhuş, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde temini oldu.

Bilgi İhbar Merkezi’ne Şikayet Etme

Türkiye’de tüm vatandaşların Bilgi İhbar Merkezi’ne şikayet etme ve ihbarda bulunma imkanı bulunuyor. Bunun için internetyardim.org.tr internet site ya da Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı kullanılabilir.