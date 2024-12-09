Isparta’da bugün son dakika olarak duyurusu yapılan helikopter kazası ile birlikte yürekler bir kez daha acıyla yandı. Helikopter kazası sonucunda 5 personelin şehit olduğu belirtilirken şehit isimleri de netlik kazanmaya başlandı. Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada özellikle Isparta Kara havacılık okul komutuna tuğgeneral İsa Baydili’nin de yer aldığı belirtildi.

Isparta Helikopter Kazasında Şehitlerin İsimleri

Şu ana kadar yapılan ilk incelemeler sonucunda şehit olan 5 kişiden birisinin İsa Baydilli olduğu belirtildi. Diğer 4 şehidimizin kimlik bilgileri henüz açıklanmazken konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Eğitim için havalanan uçağın helikopterin neden kaza yaptığı bilinmiyor. Yapılacak açıklamalar sonrasında konu ile ilgili detaylar belli olacak.

Tuğgeneral İsa Baydilli Kimdir?

Türkiye’de yetişen en iyi askerlerden birisi olarak bilinen İsa Baydilli, Kara havacılık okul komutanı olarak görev alıyordu. Tuğgenerallik mertebesine de yükselmeyi başaran İsa Baydilli Türkiye’deki en iyi askerler arasında gösterilirken, şehit olması ile birlikte büyük üzüntü duyuldu.