İstanbul Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. 28 Eylül itibariyle başlayacak etkinlik, 6 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamında 500’ü aşkın etkinlik düzenleneceği gibi katılımcıları İstanbul’da hareketli günler bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı İstanbul olacak. 2024 yılında 16 farklı şehirde düzenlenen etkinlik bu sefer İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında; festival, sergi, konser, söyleşi ve atölye çalışmaları yapılacak.
İstanbul Kültür Yolu Festivali Galeri ve Sergiler
İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde galeri ve sergiler şöyle;
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
- Osman Hamdi Bey Sergisi
- Kaligrafik Eğilimler Sergisi
- Yarım Asırlık Serüven (Taviloğlu Koleksiyonu)
Artististanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
- Tanıdığımız İnsanlar (Taviloğlu Koleksiyonu)
Mecidiyeköy Likör Fabrikası
- Yaşadığımız Şehirler (Taviloğlu Koleksiyonu)
Müze Gazhane
- Gördüğümüz Renkler (Taviloğlu Koleksiyonu)
Galeri Eyüpsultan
- Taviloğlu Koleksiyonu
Kadırga Sanat Galerisi
- Harmoni: Genç Sanatçılar Minyatür Yarışması Sergisi
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Bilimler Tarihi Sahnesi)
- İstanbul Rasathanesi Sergisi
Asmalı Mescit Sanat Galerisi
- Ali Gültekin’den “Şiirden Tuvale Sanat Buluşması”
Pera Müzesi
- Hesaplar ve Tesadüfler Sergisi
- Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan Algoritma Sanatı Sergisi
- Vera Molnar’ın İzinde Sergisi
- Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni
- Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergisi
- Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey Sergisi
İstanbul Kültür Yolu Festivali Konserleri
Konserlerde ise program şöyle;
- 28 Eylül – İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) “Carmina Burana” temsili
- 29 Eylül – Mariinsky Orkestrası
- 5 Ekim – Deutsches Symphonie Orchester Berlin
İstanbul Kültür Yolu Festivali’ndeki konserler Galataport Saat Kulesi Meydanı, AKM ve Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki sahnelerde olacak.
Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda Gazapizm, Madrigal, Homeland, Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5 sahne alırken, Ümraniye Millet Bahçesi’nde Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan konser verecek.
İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ünlü rapçi Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar, İmera, Ferhat Göçer ve Haluk Levent sahne alacak.