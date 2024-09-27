İstanbul Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. 28 Eylül itibariyle başlayacak etkinlik, 6 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamında 500’ü aşkın etkinlik düzenleneceği gibi katılımcıları İstanbul’da hareketli günler bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı İstanbul olacak. 2024 yılında 16 farklı şehirde düzenlenen etkinlik bu sefer İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında; festival, sergi, konser, söyleşi ve atölye çalışmaları yapılacak.

İstanbul Kültür Yolu Festivali Galeri ve Sergiler

İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde galeri ve sergiler şöyle;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Osman Hamdi Bey Sergisi

Kaligrafik Eğilimler Sergisi

Yarım Asırlık Serüven (Taviloğlu Koleksiyonu)

Artististanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi

Tanıdığımız İnsanlar (Taviloğlu Koleksiyonu)

Mecidiyeköy Likör Fabrikası

Yaşadığımız Şehirler (Taviloğlu Koleksiyonu)

Müze Gazhane

Gördüğümüz Renkler (Taviloğlu Koleksiyonu)

Galeri Eyüpsultan

Taviloğlu Koleksiyonu

Kadırga Sanat Galerisi

Harmoni: Genç Sanatçılar Minyatür Yarışması Sergisi

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Bilimler Tarihi Sahnesi)

İstanbul Rasathanesi Sergisi

Asmalı Mescit Sanat Galerisi

Ali Gültekin’den “Şiirden Tuvale Sanat Buluşması”

Pera Müzesi

Hesaplar ve Tesadüfler Sergisi

Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan Algoritma Sanatı Sergisi

Vera Molnar’ın İzinde Sergisi

Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni

Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergisi

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey Sergisi

İstanbul Kültür Yolu Festivali Konserleri

Konserlerde ise program şöyle;

28 Eylül – İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu- İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) “Carmina Burana” temsili

29 Eylül – Mariinsky Orkestrası

5 Ekim – Deutsches Symphonie Orchester Berlin

İstanbul Kültür Yolu Festivali’ndeki konserler Galataport Saat Kulesi Meydanı, AKM ve Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki sahnelerde olacak.

Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda Gazapizm, Madrigal, Homeland, Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5 sahne alırken, Ümraniye Millet Bahçesi’nde Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan konser verecek.

İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ünlü rapçi Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar, İmera, Ferhat Göçer ve Haluk Levent sahne alacak.