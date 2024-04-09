İstanbul Valisi Davut Gül Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ile beraber Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti.
Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, daha sonra kabirlere karanfil bırakıp dua okudu.
Vali Gül, daha sonra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile beraber şehit Metin Kaya ve şehit polis Hasan Şefik Kök’ün ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
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