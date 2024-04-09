İstanbul Valisi Davut Gül Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ile beraber Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, daha sonra kabirlere karanfil bırakıp dua okudu.

Vali Gül, daha sonra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile beraber şehit Metin Kaya ve şehit polis Hasan Şefik Kök’ün ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.