Türkiye’deki gayrimenkul hareketlilikleri Ağustos ayında artış kaydetti. 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında yükseliş yaşandı. Bu yükseliş ile birlikte ay içerisinde 134 bin 155 konut satışı gerçekleştirildi. Eylül ayında ise Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini indirmesiyle birlikte hareketlilik yükseldi.

Ortalama Konut Fiyatı 3 Milyonu Aştı

Türkiye’de Endeksa verilerine göre ortalama konut fiyatı 3 milyon 463 lira oldu. Metrekare satış fiyatı ise ortalama olarak 26 bin 640 TL olarak açıklandı. Tüm bunlar Türkiye’deki konut fiyatlarının yukarı yönlü olarak hareketini sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Ancak faiz indirim beklentileri ve nakit parası olanlar için şu anda yatırımlar için mevduattan ziyade konuta doğru bir akım başladı. Konut fiyatlarında ise kira ve amortisman süreleri ön plana çıkıyor.

İstanbul’da En Yüksek Kira Getirisi Eyüpsultan’da

Konut satışlarının dışında kira getirisi ve amortisman süreleri de gündemde yer almaya başladı. Buna göre İstanbul’da en cazip ilçelerin başında Eyüpsultan geliyor. Bu ilçede yıllık kira getirisi yüzde 7,67’ye kadar yükselmiş durumda. Böylece 13 yıllık geri dönüş oranı ile bu ilçedeki yatırımlar hızlanmış durumda. Ancak Beykoz gibi bölgelerde bu oran 3,42 olarak açıklandı. Amortisman açısından en cazip İstanbul ilçeleri şöyle.i

1-Eyüpsultan

Ortalama kira: 27 bin 961 TL

Yıllık getiri: %7,67

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

2-Kağıthane

Ortalama kira: 22 bin 769 TL

Yıllık getiri: %7,54

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

3-Gaziosmanpaşa