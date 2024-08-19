Türkiye’de İzmir’de çıkan yangınlar günlerdir sürüyor. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın için Ege bölgesinde mücadele sürüyor. İzmir’in yanı sıra Manisa, Muğla gibi bölgelerdeki orman yangınları da sürüyor. Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamalarda Karabük’teki yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. 247 noktada çıkan yangına müdahale edildi. Müdahale sonrasında 241 yangın kontrol altına alındı. Evlerin yandığı, hayvanların telef olduğu yangınlarda maddi ve manevi zarar çok yüksek seviyelere ulaştı.

Ula’da Yangın Sürüyor

Yangının artış kaydettiği yerlerden birisi Ula oldu. Azerbaycan gibi bölgelerden desteklerin alındığı Ula’da yangın hala kontrol altına alınamadı. Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan yangın ise büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Bu yangınlar sonrasında 247 yangının çıkış sebebine yönelik de araştırmalar hızlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamalarda 12 Ağustos ile 17 Ağustos arasında 7 ilde yangınların çıktığı belirtildi. 22 kişi olaylarla ilgili olarak gözaltına alındı ve 9’u tutuklandı. Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi;