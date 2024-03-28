Kalyon Enerji Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni İmzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in (BM) geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer almayı ve hesap verebilirlik saydamlık ilkeleriyle Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini şirket kültürüne entegre etme taahhüdünü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murtaza Ata, şirketin söz konusu sözleşmeyi imzalamasının küresel sürdürülebilirlik mücadelesinin önemli bir adımı olduğunu vurgulayarak, “Bu taahhüt, bizim kendi operasyonlarımıza odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için de öncü rol oynuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ata, Kalyon Enerji’nin her sene düzenli olarak yayınlayacağı raporlarla bu ilkelere nasıl uyduğunu ve uygulamaya koyduğunu açıklayacağını belirterek, “Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, BM’nin diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde aktif olarak yer almayı ve bu ilkeleri şirket stratejimiz, kültürümüz ve günlük operasyonlarımıza entegre etmeyi taahhüt ediyoruz.” ifadelerini kullandı

İLGİLİ HABER Batı Karadeniz’de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri ve kalkınma amaçları doğrultusunda Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı.

Şirketin toplumsal faydayı odağına aldığını ve bu bakış açısıyla sözleşmeyi imzaladığına işaret eden Ata, şunları kaydetti:

“Kalyon Enerji olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın göstergelerinden 7, 8, 13 ve 15. maddelerine doğrudan katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede herkes için güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlıyor, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlayarak istihdamı destekliyor, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele ediyor ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için karasal ekosistemleri koruyacak ve iyileştirecek çalışmalar yürütüyoruz.”