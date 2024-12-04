Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oldu. Köroğlu Dağı’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

Kartalkaya’da Sezon Ne Zaman Açılacak?

Kayak merkezinde bulunan otellerden 2’si 6 Aralık’ta sezonu açacak. Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75’e ulaştı. Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Bu yıl beklentilerin çok daha yükseldiği Kartalkaya’da yağan karla birlikte kar seviyesinin yükselmesi yüzleri güldürüyor.