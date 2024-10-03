Türkiye’de raylı hatların yapımı sürüyor. Raylı sistem altyapısının güçlendirilmesi adına çalışmaların başladığı Konya’da milyonlarca vatandaş Konyaray’ın tamamlanmasını bekliyor. Hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayacak raylı sistem için çalışmalar başlamış durumda. 19,7 kilometrelik hat üzerinde çalışmaların devam ettiği projede KONYARAY Banliyö Hattı oluşturulacak.

Başkan Altay’dan Konyaray Açıklaması

Çalışmaların son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Banliyö hattında bir taraftan KOSKİ’nin altyapıyla ilgili deplase çalışmaları devam ederken bir taraftan da TCDD ve müteahhit firmanın yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden Başkan Altay, “Pınarbaşı’ndan başlayarak balastların serilmesi ve rayların yerleştirilmesi işleri devam ediyor. Şehir içindeki kısımda da kazı ve dolgu işlemlerimiz tamamlandı. “ dedi.

Açıklamalara göre balast ve yaya geçitlerinin deplaseleri tamamlandıktan sonra 2025 yılının ortalarında inşa süreçleri Konyaray için tamamlanacak. Ancak bu çalışmalar sonrasında Konyaray hemen hizmete açılmayacak.

Konyaray Ne Zaman Hizmete Açılacak?

İnşa çalışmaları tamamlandıktan sonra 19,7 kilometrelik hatta elektrifikasyon işlemlerine geçiş yapılacak. Bu çalışmaların da tamamlanası sonrasında 2026 yılının sonuna doğru Konyaray hizmete açılacak.