Çeşitli genetik hastalıklara yol açtığı belirlenen akraba evlilikleriyle ilgili Türkiye’de bugün farklı bir gündem yaşandı. Bazı kaynaklarda ve sosyal medya hesaplarında kuzen evliliği yasaklanacak, akraba evliliklerine yönelik yeni düzenleme gelecek şeklinde gelişmelere yer verildi. Çok hızlı bir şekilde dolaşıma giren bu durum sonrasında konuyla ilgili resmi kaynaklara gözler çevrilmiş olsa da konuya dair herhangi bir yalanlama gelmedi.

Akraba Evliliği Türkiye’de Yasak mı?

Resmi mevzuatlara göre akraba evliliği yasak değil. Dayı, teyze, hala ve amca çocuğu gibi yakın derecedeki akraba kişilerin çocuklarının evlenmesinde yasaklama bulunmuyor. Bu kişiler, resmi olarak başvurularını yaparak evlenebiliyor. Kuzen evliliği gibi evlilikler 1. derece evlilik olarak kabul ediliyor. Bu evlilikler yasak olmasa da evlenen çiftlerin doğacak çocuklarında genetik hastalık olma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle de uzmanlar bu tür evlilikleri uygun görmüyor.

Kuzen Evliliği Yasaklanacak mı?

Gündemde olan kuzen evlilikleri için yasaklama kararı henüz duyurulmadı. Hükümetin böyle bir yasaklama için düzenlemeye gidip gitmeyeceği de bilinmiyor. İddialar bu yönde olsa da konuyla ilgili hiçbir detay, resmi kaynak ya da açıklama bulunmuyor.